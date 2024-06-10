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Выросло число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале сообщил, что число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выросло до 84.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ (центральной городской больницы. — «Газета.Ru») находится на лечении 84 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось.

До этого сообщалось, что в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Инцидент произошел в Буйнакске. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции. В пресс-службе следственного управления СК РФ по республике сообщили, что причиной отравления стала водопроводная вода, по факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка.

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