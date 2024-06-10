Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года

Лидерство по продажам среди иностранных автомобильных брендов по итогам мая сохранил китайский Haval, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в России реализовано 14 тыс. автомобилей Haval, а по итогам пяти месяцев их продажи составили 66,2 тыс. автомобилей. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-мае 2023 года. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

Наиболее популярным у россиян в мае стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тыс. машин. На втором месте — Haval M6 (продано 2,7 тыс. машин за месяц). Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года — в мае 2024 года в России продано около 2 тыс. автомобилей этой модели.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» подготовил специальные модификации Lada Niva и Vesta для туристов.