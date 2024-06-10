По делу генерала Попова арестован еще один фигурант

В Москве суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который также арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве», — следует из сообщения.

Отмечается, что фамилия фигуранта не называется.

До этого сообщалось, что генерал-майор Попов во время судебного заседания эмоционально заявил, что ни в чем перед законом не виноват. Во время заседания Попов заявил, что строил устойчивую оборону, которая позволила «сохранить честь русского оружия». Генерал считает, что благодаря его действиям войска РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, и это стало, по его мнению, переломным моментом СВО. А все факты хищения Попов отрицает и заявил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Генерал был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но и в тот раз суд решил оставить Попова под стражей.

Ранее в конце мая на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.