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В США рассказали, чем обернулась ошибка Запада на Украине

Джонсон: Украина может потерять Одессу и Николаев из-за ошибки Запада

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Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Российскую Федерацию с Минскими соглашениями. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

Он подчеркнул, что государства Запада уже выступали гарантами Минских соглашений, но делали это для того, чтобы выиграть время для Украины, позволив им окрепнуть и стать сильнее.

Экс-агент отметил, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Запад лгал, что не относится серьезно к этому соглашению.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце.

«Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. <...> И потом посадить этого Зеленского», — заявил глава Чечни.

По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее Кадыров предложил использовать «маломощное ядерное оружие» на Украине.

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