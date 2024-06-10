Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Российскую Федерацию с Минскими соглашениями. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

Он подчеркнул, что государства Запада уже выступали гарантами Минских соглашений, но делали это для того, чтобы выиграть время для Украины, позволив им окрепнуть и стать сильнее.

Экс-агент отметил, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Запад лгал, что не относится серьезно к этому соглашению.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце.

«Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. <...> И потом посадить этого Зеленского», — заявил глава Чечни.

По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее Кадыров предложил использовать «маломощное ядерное оружие» на Украине.