Еврокомиссия в прогнозе исходит из «неизменной ситуации на Украине» в 2023–2024 годах

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврокомиссия в своем весеннем экономическом прогнозе исходит из «неизменной ситуации на Украине в 2023–2024 годах». Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Экономика Украины пережила спад на 29% в 2022 году, однако в этом году она уже вырастет на 0,6% и на 4% в 2024 году. Конечно, точность этого прогноза очень ограничена с учетом военных условий, он сделан исходя из неизменной текущей военной ситуации», — сказал Джентилони.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Уточняется, что Еврокомиссия ожидает снижения на 0,9% против 3,2%, которые прогнозировались осенью 2022 года. Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП страны на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.

До этого сообщалось, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил о необходимости форсировать вступление Украины в Евросоюз. По его словам, на Германии лежит большая ответственность в этом вопросе, и Германия обладает возможностью «инициировать и ускорять определенные вещи в Европе», а Украина относится к Европе.