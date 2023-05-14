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Риелторы перечислили города с самым высоким ростом цен на вторичном рынке жилья

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Цены на вторичное жилье в крупных российских городах начали расти, при этом наибольший рост цен был зафиксирован в Омске (+3,7%). Об этом газете «Известия» заявили в федеральной компании «Этажи».

По данным аналитиков компании, самый большой рост средней цены квадратного метра на вторичном рынке за прошедший месяц зафиксирован в Омске (3,7%). Второе место досталось Челябинску (3,3%), а замыкает тройку лидеров Екатеринбург с приростом показателя на 2,8%.

В публикации указали, что в Москве рост цен оказался не таким высоким, всего 0,4%, а в Санкт-Петербурге средняя стоимость «квадрата» вообще снизилась на 0,1%. Однако в целом положительная динамика наблюдается в большинстве крупных российских городов.

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов добавил, что активность покупателей в последние несколько месяцев заметно выросла, а прироста предложения на рынке почти не было. Все это привело к тому, что цены за квадратный метр в ряде городов стали расти.

8 мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писала, что цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России стали постепенно повышаться. С начала мая стоимость подобного жилья увеличилась в среднем на 1%.

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