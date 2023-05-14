В Омске и Челябинске зафиксировали самый высокий рост цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах снова стала расти, больше всего цены повысились в Омске (+3,7%), Челябинске (+3,3%) и Екатеринбурге (+2,8%). Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной компании «Этажи».

«Последние несколько месяцев активность покупателей в сегменте готового жилья достаточно высокая, а прирост объема предложения минимальный, в итоге в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра за предыдущий месяц существенно подросла», — сказал ведущий аналитик этого агентства недвижимости Александр Иванов.

Среди других российских городов с максимальным ростом цен на вторичном рынке жилья — Самара (+2,4%), Ростов-на-Дону (+2,2%), Казань (+1,8%), Краснодар (+1,7%), Пермь и Красноярск (+1,6%), а также в Новосибирск (+1,2%).

В Москве рост цены составил всего 0,4%, в Санкт-Петербурге вовсе средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,1%.

Ранее 14 мая газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости» написала, что в Москве выросло число сделок на вторичном рынке недвижимости за счет появления покупателей из Херсона, у которых есть жилищный сертификат.