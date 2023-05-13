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Cооснователь 0xprocessing Вассев перечислил криптовалюты с потенциалом роста

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Depositphotos

Биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам. Об этом «РБК-Крипто» рассказал сооснователь 0xprocessing Никита Вассев.

«Биткоин — главный актив, на который сейчас стоит смотреть. Можно ожидать, что первая криптовалюта вырастет к концу мая на фоне позитивных данных о замедлении темпов роста потребительских цен в США, а также на фоне продолжающегося банковского кризиса, который только набирает обороты», — отметил Вассев.

По его словам, необходимо также учитывать возможность появления серьезных потрясений в банковской сфере. В этом случае курс биткоина может рухнуть вместе с рынком. Однако его явным преимуществом является то, что он также резко может пойти вверх.

Он добавил, что другими достойными кандидатами на включение в инвестиционный портфель можно считать Arbitrum (ARB) и Sui (SUI). Эти сети сейчас привлекают инвестиции и достаточно ликвидны. Кроме того, за ними присматривают команды с хорошей репутацией.

В конце апреля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал граждан не вкладывать свои деньги в криптовалюту, назвав этот вид актива «в целом злом».

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