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ФССП запустила чат-бота Полину, которая поможет узнать о долгах и действиях приставов

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Global Look Press

В социальных сетях «Вконтакте» и Telegram появился чат-бот Полина, которая помогает узнать о долгах и действиях приставов. Проект запущен Федеральной службой судебных приставов, сообщил ее директор Дмитрий Аристов. Чат-бот был представлен на XI Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Чтобы узнать о долгах и действиях приставов, нужно подключиться к официальной странице ФССП, перейти в мессенджер и получить вопрос от Полины в письменном виде. Далее – набрать сведения, которые запрашивает чат-бот и получить в режиме онлайн данные о наличии долгов, аресте счетов и ограничении на выезд, а также о других действиях приставов.

По словам Аристова, Полина через мессенджер может отвечать на запросы 80 человек в секунду или практически на 7 млн запросов в месяц. По словам директора ФССП, проект начал действовать в феврале, и Полина обработала около 2,5 тыс. запросов по чату.

Кроме того, сообщил Аристов, в центре телефонного обслуживания ФССП можно переключиться на голосовой чат-бот Полины через меню. По банку данных она сможет проверить наличие долга и провести идентификацию, если нужно понимание принимаемых приставами мер.

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