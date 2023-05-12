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Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 2 млрд руб. с расчетами 11 мая

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Российский Центробанк продал на внутреннем рынке китайской валюты на 2 млрд руб. с расчетами 11 мая. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

На этой неделе в российском Минфине сообщили, что ведомство отправит на продажу иностранной валюты в общей сложности 40,4 млрд руб. Данные должны провести в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года.

На прошлой неделе в министерстве финансов заявили о прогнозах по недополучению в мае 2023 года около 8,1 млрд руб. нефтегазовых доходов. В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 млрд руб., но размер показателя составил на 32,4 млрд руб. больше.

В начале мая агентство Bloomberg спрогнозировало, что Россия в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов. По подсчетам издания, закупки валюты могут составить до $200 млн в юанях в месяц.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» представило данные, согласно которым каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях.

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