Российский кабмин направит 100 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Правительство России собирается направить в 2024 году 100 млрд руб. на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина на своем сайте.

«В 2024 году на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах будет направлено 100 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Как отметили в кабмине, за счет этих денег построят новые инженерные сети, в результате чего снизится аварийность. Кроме того, средства направят на улучшение качества предоставляемых россиянам коммунальных услуг.

В первой половине апреля газета «Известия» написала, что Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление для исключения резких колебаний в тарифах.

Ранее 12 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд руб. российским регионам на покрытие части затрат производителей зерновых культур.