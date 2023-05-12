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Российские дилеры попросили французскую Renault компенсировать 8,5 млрд рублей убытков

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Автодилеры из России попросили французскую автомобилестроительную корпорацию компенсировать убытки в размере 8,5 млрд руб. из-за ухода бренда с российского рынка. Письмо об этом ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в адрес президента автоконцерна Жан-Доминика Сенара, написало агентство РИА новости.

«2 мая 2023 года группа российских дилеров Renault направила в адрес Renault Франция на имя президента Renault Жан-Доминика Сенара предложение заключить соглашение о компенсации российским дилерам убытков в размере 8,5 млрд руб., понесенных в результате ухода бренда Renault с российского рынка», — сказал президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, это уже вторая попытка российской стороны договориться о компенсации во внесудебном порядке. В том числе в указанную сумму входит стоимость покупки/взятия в аренду зданий для дилерских центров, цена реконструкции под стандарты Renault, обучение сотрудников, кредиты.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость.

Во второй половине апреля агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение вице-президента РОАД Андрея Петренко написало, что российские автодилеры готовят коллективный иск для взыскания с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд руб.

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