Сотрудница офиса связи оформила на клиентов кредиты на 15 млн рублей

Суд вынес приговор бывшей работнице салона сотовой связи, которую обвиняли в похищении более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По версии следствия, жительница Коврова в период с ноября 2018 по февраль 2023 года незаконно использовала данные клиентов. Имея на руках копии документов, которые люди оставляли для получения услуг оператора, работница оформляла кредитные карты. После этого она снимала деньги и тратила по своему усмотрению.

«Преступными действиями причинен ущерб банковской организации на сумму свыше 15 млн рублей», – сообщается в публикации.

Помимо этого, в октябре 2022 года один из клиентов оформил кредит на покупку телефона и дал сотруднице деньги, чтобы погасить его. Однако женщина присвоила средства себе.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она отправится после того, как ребенку исполнится 14 лет. Также она возместит банку 9,5 миллиона рублей.

Ранее в Астрахани сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома.