На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница офиса связи оформила на клиентов кредиты на 15 млн рублей

В Коврове сотрудницу салона сотовой связи осудили за похищение 15 млн рублей
true
true
true
close
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор бывшей работнице салона сотовой связи, которую обвиняли в похищении более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По версии следствия, жительница Коврова в период с ноября 2018 по февраль 2023 года незаконно использовала данные клиентов. Имея на руках копии документов, которые люди оставляли для получения услуг оператора, работница оформляла кредитные карты. После этого она снимала деньги и тратила по своему усмотрению.

«Преступными действиями причинен ущерб банковской организации на сумму свыше 15 млн рублей», – сообщается в публикации.

Помимо этого, в октябре 2022 года один из клиентов оформил кредит на покупку телефона и дал сотруднице деньги, чтобы погасить его. Однако женщина присвоила средства себе.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она отправится после того, как ребенку исполнится 14 лет. Также она возместит банку 9,5 миллиона рублей.

Ранее в Астрахани сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами