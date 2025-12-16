В России сформировалась индустрия по продаже пустых бутылок из-под дорогого алкоголя

Индустрия по сбору и продаже пустых бутылок из-под дорогого алкоголя сформировалась в России. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в интервью Ura.ru.

«Использованную тару из-под фирменных напитков собирают на свалках, из них формируют товарные партии, иногда вместе с подарочными коробками. Специальные люди ездят по барам и точкам общепита, забирают пустую тару, а потом возвращают заполненную», — сказал он, отметив, что имитирующие вкус алкогольных напитков ароматизаторы можно легко купить.

Предложения купить пустые бутылки можно найти на сайтах объявлений. По словам эксперта, цена одной бутылки может достигать тысячи рублей.

Осенью в Ленинградской области более 40 человек пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем. В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек.

Ранее сообщалось, что резкая слабость и нарушения зрения могут говорить об отравлении метанолом.