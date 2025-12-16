Депутат Госдумы рассказал, как нашел деньги для Дружининой на съемки «Гардемаринов»

Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в юбилей Светланы Дружининой рассказал «Газете.Ru», что продолжение «Гардемаринов» она хотела снять еще в 90-е годы. Но, по его словам, у режиссера были финансовые трудности.

Сергей Миронов отметил, что у Светланы Дружининой был сценарий «Гардемаринов-4», однако она не могла приступить к съемкам. Чтобы решить проблему с деньгами, она обратилась к Миронову.

«В конце 00-х она пришла с идеей ко мне, я тогда возглавлял Совет Федерации. Уже тогда был сценарий, но были и финансовые трудности, мешавшие начать съемки. В итоге мы эти проблемы решили, осенью 2023 года две части нового фильма вышли на экраны. И стали еще одним триумфом режиссерского таланта Светланы Дружининой», — признался Сергей Миронов.

Депутат считает Светлану Дружинину своей подругой. Он отметил, что еще до личного знакомства любил ее благодаря фильмам.

«Светлана Сергеевна Дружинина — легенда советского и российского кино, и я от души поздравляю великую актрису, режиссера с юбилеем! Мы дружим много лет, а до личного знакомства я знал и любил Светлану Сергеевну по ее замечательным ролям и картинам. Она яркая, незабываемая, как говорят, характерная актриса. И при этом она потрясающий режиссер, настоящий творец, чьи работы вошли в золотой фонд нашего кино», — поделился Миронов.

Политик обратился к Светлане Дружининой и пожелал ей в день рождения здоровья, счастья, любви и творческих побед. По его словам, в жизни и в кино режиссер воплотила девиз своих героев: «Судьба и Родина едины!».

