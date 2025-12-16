На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз

ТАСС: общий объем закупок российского газа ЕС в октябре достиг €854 млн
close
Андрей Варенков/РИА «Новости»

В октябре Российская Федерация заняла третье место по общей стоимости импорта газа в Европейский союз, уступив только США и Алжиру. Доля российского газа составила 16%, что немного больше по сравнению с 14,5% в сентябре, согласно данным Евростата, передает ТАСС.

Общий объем закупок российского газа в октябре достиг €854 млн., сообщает агентство.

Как отмечается, с января по октябрь доля России в газовом импорте ЕС составила 16,1%, что является третьим по величине показателем среди всех поставщиков, и снизилась по сравнению с 19,5% за тот же период прошлого года. Общие закупки российского газа в этот период снизились на 2%, до €11,4 млрд. При этом лидируют по поставкам в ЕС США — с долей 30%, затем Алжир — 16,2%, и Норвегия — 11,8%.

До этого Эстония выразила готовность помочь Венгрии с расторжением сделок по российскому газу. Об этом 15 декабря заявил эстонский президент Алар Карис. По мнению политика, Европе необходимо усилить давление на Россию, в том числе с точки зрения покупки ее энергоресурсов.

Ранее Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву.

