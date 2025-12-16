Бывший полковник СВР рассказал об угрозе существованию США

В США назрел глубокий внутренний конфликт, который угрожает самому существованию государства. Об этом полковник СВР в отставке Андрей Безруков рассказал радио Sputnik.

По его словам, сейчас существует две Америки, которые делятся по партийной принадлежности. Есть традиционная, «внутренняя» Америка, которая голосует за республиканцев и придерживается традиционных ценностей. И есть «Америка больших городов», где живет много глобалистов, поддерживающих демократов.

Безруков считает, что для преодоления кризиса в США должна появиться некая «третья сила», которая может объединить повестки двух основных партий. Эксперт уверен, что будущее США – за такими фигурами, как предприниматель Илон Маск.

«Когда США, как и весь мир, войдут в новый технологический цикл, цифровых, наукоемких и других технологических компаний будет все больше. Потихоньку начнется слияние технологической базы городов и «внутренней» Америки. И вперед выйдут люди вроде Маска, которые где-то в середине. Будет выстраиваться другой консенсус, новое понимание, куда дальше Америке идти», – отметил он.

При этом Безруков подчеркнул, что это произойдет не просто, а «через борьбу, через возрождение экономики, перестройку социальной структуры и возрождение среднего класса».

«Если этого не получится, будет глубочайший социальный кризис», – подчеркнул Безруков.

Накануне портал Axios писал, что бывшая вице-президент США Камала Харрис может снова побороться за пост президента США на выборах в 2028 году. А до этого ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков спрогнозировал, что старший сын Дональда Трампа может сменить отца на посту президента США.

Ранее Лукашенко спрогнозировал «второй Вьетнам» для США.