Туристку из России и ее мужа удерживают в египетской больнице из-за спора со страховой

Клиника в Шарм-эль-Шейхе фактически не выпускает 68-летнюю туристку из Челябинской области после операции, требуя оплатить лечение наличными. Это произошло после того, как ее страховая компания отказалась покрывать большую часть расходов, сообщил Ura.ru юрист Игорь Косицын.

По его словам, женщина прилетела на отдых с мужем, но через несколько дней у нее диагностировали кишечную непроходимость. Cтраховая компания «ВСК» сначала признала случай страховым, а врачи предложили пройти дополнительное обследование, уверяя, что все покроет страховка. Однако за день до выписки страховая заявила, что это обострение хронического заболевания, и ограничила выплату суммой в $1000. Около $7000 пациентке предложили заплатить самой.

Косицын отмечает, что страховая не представила документов, подтверждающих хронический характер болезни, а сама женщина к врачам с подобными жалобами до сих пор не обращалась. По словам юриста, у туристки нет таких денег, а ее 71-летнего мужа также удерживают в клинике — у него забрали загранпаспорт, а рядом постоянно дежурят санитары. Вылет домой у пары запланирован на утро следующего дня.

Туристы и турагент обратились к консулу, но тот пояснил, что ситуацию с клиникой должен решать туроператор, однако туроператор «Библио-Глобус» вмешиваться отказался, заявив, что ответственность лежит на страховой компании. Юрист отметил, что подобные истории с россиянами за границей происходят регулярно и часто разрешаются после общественного резонанса и вмешательства МИД России.

Ранее заболевшая британка застряла в Турции из-за нехватки больничных коек в Англии.