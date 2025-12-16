В МИД оценили перспективы превращения БРИКС в международную организацию

Задача превращения объединения БРИКС в полноценную международную организацию пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра.

«В рамках объединения функционирует <...> достаточно развитая механика финансово- и торгово-экономического сотрудничества», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, модель, по которой работает БРИКС, доказала свою эффективность на данном этапе, и «вряд ли она требует корректировки». Замминистра отметил, что с момента своего появления объединение видоизменилось и даже прошло «несколько этапов качественной трансформации», и теперь это «разветвленный, сложный, многокомпонентный механизм межгосударственного взаимодействия по широкому спектру направлений». При этом, по мнению Рябкова, в БРИКС удалось избежать излишней бюрократизации, что позволяет решать вопросы достаточно эффективно.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка как основатели объединения, а также Египет, Индонезия, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.