Замглавы Минфина РФ: вопрос о возобновлении крупной приватизации не стоит на повестке дня

Вопрос о возобновлении крупной приватизации в России не стоит в текущей повестке дня. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — сказал Моисеев.

Замминистра финансов добавил, что доходы от приватизации крупных активов не заложены в российской бюджет на текущий год и плановый период.

Ранее Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна состояться, однако перед этим следует сформировать рынок.

По его словам, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях является инструментом, который уже неоднократно доказывал свою эффективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на экономическом совещании у Владимира Путина не обсуждалась идея новой приватизации.