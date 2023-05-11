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Замглавы Минфина РФ: вопрос о возобновлении крупной приватизации не стоит на повестке дня

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Вопрос о возобновлении крупной приватизации в России не стоит в текущей повестке дня. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — сказал Моисеев.

Замминистра финансов добавил, что доходы от приватизации крупных активов не заложены в российской бюджет на текущий год и плановый период.

Ранее Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна состояться, однако перед этим следует сформировать рынок.

По его словам, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях является инструментом, который уже неоднократно доказывал свою эффективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на экономическом совещании у Владимира Путина не обсуждалась идея новой приватизации.

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