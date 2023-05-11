Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ

В суде Таганского района Москвы приняли решение оштрафовать на 3 млн рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

В материалах дела сказано, что Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google, чтобы компания удалила нескольких роликов про «гей-свадьбы», «места отдыха геев» и прочее подобное, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение российских войск в зоне СВО. Затем ведомство уже составило протокол в отношении компании.

В сентябре прошлого года стало известно, что Таганский суд Москвы оставил в силе решение о взыскании с американской компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Сумма оборотного штрафа составляет 10% от годовой выручки компании и аффилированных с ней лиц, cтоящих на учете ФНС России.

Ранее апелляция подтвердила законность решения Федеральной антимонопольной службы РФ о штрафе для Google на 2 млрд рублей из-за доминирующего положения.