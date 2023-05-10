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Frank RG: российские банки в апреле выдали рекордный за 10 лет объем автокредитов

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В апреле этого года российские банки выдали гражданам 77 тыс. автокредитов на 109,5 млрд рублей. Объем займов на покупку машин стал рекордным за 10 лет и превысил докризисный максимум апреля 2021 года – 100,1 млрд рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

По данным Frank RG, объем автокредитов в апреле 2023-го вырос на 14% по сравнению с мартом, а их количество увеличилось на 9%.
Выдачи в этом сегменте растут повышенными темпами второй месяц подряд: в марте по сравнению с февралем их объем увеличился на 21%, а количество — на 14%. При этом вырос средний размер автозайма — в апреле он составил 1,42 млн рублей, превысив рекорд февраля прошлого года (1,4 млн рублей).

Выдачи автокредитов в России начали снижаться на фоне проведения спецоперации, когда многие зарубежные автоконцерны прекратили поставки в Россию. Среди них были Audi, BMW, Chery и другие. Прекращение поставок привело к дефициту машин на рынке, спаду автокредитования и уменьшению продаж авто на российском рынке.

В банке ВТБ допустили, что в 2023 году ситуация изменится за счет поставок машин из Азии в Россию. Другим фактором роста сегмента банк навал развитие параллельного импорта.

31 марта Центробанк сообщил, что в 2022 году долги по автокредитам были зафиксированы у 4% домохозяйств в России.

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