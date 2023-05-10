«Известия»: вице-премьер Трутнев призвал запустить льготную ипотеку в Арктической зоне РФ

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил рядом ведомств запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующие документы. К разработке проекта привлечены Минфин, Минстрой и Минвостокразвития

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года призвал ввести дальневосточную ипотеку под два процента.

Речь идет о Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Мурманских и Архангельской областях, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярской крае.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека стала самой востребованной у россиян льготной программой на рынке жилищного кредитования. Об этом RT рассказали в компании «ДОМ.РФ».