В России вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за продажу данных ЕГРН

В России с 9 мая будут штрафовать за перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и за создание сайтов-двойников Росреестра. Соответствующие поправки с этой даты вступают в силу, написала «Российская газета».

За перепродажу сведений из ЕГРН граждане должны будут заплатить 15-50 тыс. рублей, а должностные лица – 40-100 тыс. Предпринимателям грозит штраф 80-200 тыс. рублей. Самые большие штрафы предусмотрены для юрлиц – 350-600 тыс. рублей.

Как говорится в публикации, штрафовать не будут в случае предоставления информации через нотариуса, через портал госуслуг.

Аналогичное наказание предусмотрено для данных категорий нарушителей за создание сайтов-двойников Росреестра. Такие ресурсы зачастую, взяв плату за услуги, предоставляют неверную информацию либо не предоставляют ее вовсе. Как следует из публикации, за последние три года теневой рынок продажи выписок из ЕГРН в интернете сокращен на 99%, выявлено и закрыто 343 сайта-двойника.

4 мая мировой суд Симоновского района города Москвы назначил подведомственной структуре Роскомнадзора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) штраф в размере 30 тыс. руб. за утечку персональных данных сотрудников.