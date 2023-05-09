«Axios»: Страны G7 обсуждают возможность запрета импорта российских алмазов

Страны, входящие в «Большую семерку» (G7), обсуждают вопрос о возможном запрете на импорт российский алмазов, сообщает со ссылкой на источники среди американский чиновников портал Axios.

По данным министерства финансов США, вывоз алмазов входит по стоимости в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. В 2021 году Россия экспортировала алмазов на сумму более $4,5 млрд. При этом, отмечается в материале издания, действия, предпринятые США, пока практически не сказались на торговле российскими алмазами. Так, Вашингтон пока лишь ввел персональные санкции против главы компании «Алроса» Сергея Иванова и запретил импорт российских непромышленных алмазов в США.

Однако проблема заключается в том, пишет Axios, что под запрет США на ввоз российских алмазов, не подпадают те камни, которые были «существенно преобразованы в третьих странах, например путем огранки и полировки. Так, российские алмазы, которые были огранены и отшлифованы в Индии, считаются индийскими бриллиантами, что позволяет им поступать на рынок США, несмотря на введенные санкции. Подавляющее большинство же алмазов из РФ экспортируется именно в необработанном виде, а затем, уже заграницей, их ограняют и полируют. Таким образом, считают эксперты, исключение из санкций ограненных и полированных алмазов является «большой лазейкой» для компания «Алроса», которая делает нынешние западные санкции в значительной степени «символическими».

Кроме того, несмотря на призывы Украины и некоторых европейских стран, ЕС исключает из всех пакетов антироссийских санкций алмазы РФ. В частности, противником ввода таких санкций выступает Бельгия, которая является крупнейшим центром торговли и обработки алмазов в ЕС. По словам бельгийских специалистов, такие санкции лишь вызовут отток российских алмазов из Бельгии на рынки других стран. Кроме того, считают в Бельгии, практически очень сложно выявить российское происхождение конкретных алмазов, так как на пути от рудника до ювелирного магазина они проходят через значительное количество стран.

Поэтому, для реального нанесения ущерба российской алмазной отрасли, заявил анонимный чиновник Госдепартамента США, страны «Большой семерки» должны добиться принятия «коллективных и согласованных» шагов. В частности, предполагается ввести действенные приемы отслеживания происхождения алмазов из России. В дальнейшем это может содействовать введению полного запрета на импорт российских алмазов в страны «Большой семерки».

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство страны работает над введением ограничений на импорт алмазов и каучука из России.