Решетников заявил, что ЕАЭС обсуждает с Египтом и ОАЭ создание зоны свободной торговли

Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) обсуждает с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание зоны свободной торговли. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе своего выступления на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби, написало агентство ТАСС.

«На сегодняшний день у ЕАЭС есть действующее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. <...> В активной фазе также переговоры с Египтом и ОАЭ», — сказал министр.

В первой половине апреля в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что ЕАЭС и Индонезия провели в Джакарте первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле.

Ранее 8 мая пресс-служба Минэкономразвития заявила о планах властей России и ОАЭ дополнить соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ дополнительным двусторонним договором.

На этой неделе агентство ТАСС написало, что на полях крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM 8 мая пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума — 2023.