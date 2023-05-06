Глава ИКАР Рылько: даже при коллапсе зерновой сделки поставки агропродукции из России продолжатся

Даже при самом неблагоприятном сценарии — отказе сторон от продления зерновой сделки — поставки российской и украинской агропродукции все равно продолжатся. Это обусловлено продолжающимся падением биржевых цен на зерно, приводит слова генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько «Российская газета».

Мировые цены на зерно непрерывно падают с ноября прошлого года. В апреле 2023-го рыночная стоимость пшеницы упала еще на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. Основными причинами подобной динамики стали большие объемы экспортного предложения данной продукции со стороны России и Австралии, уточняется в статье.

«Цены на зерно продолжают снижаться, даже несмотря на неопределенность с продлением сделки — все понимают, что и в случае ее блокировки поставки и нашего, и украинского продовольствия продолжатся», — пояснил Рылько.

6 мая аналитики Национального Банка (Нацбанка) Украины представили результаты инфляционного отчета, согласно которым прекращение зерновой сделки грозит экономике страны потерей $290 млн в месяц. При этом в случае продления сроков ограничений на экспорт продукции в восточноевропейские государства Украина будет терять еще $270 млн на ежемесячной основе.