Минфин: валютная переоценка позволила увеличить Фонд нацблагосостояния на 600 млрд рублей в апреле

По итогам апреля Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополнился на 600 млрд рублей, к началу мая его объем составил 12 трлн 475 млрд рублей. Увеличение произошло в том числе за счет валютной переоценки, сообщает газета «Новые Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства финансов (Минфина).

«Фонд национального благосостояния за месяц пополнился почти на 600 млрд рублей за счет валютной переоценки. По состоянию на 1 мая объем ФНБ составил 12 трлн 475 млрд рублей (или 8,3% от ВВП)», — говорится в материале.

При этом за четыре последних месяца объем ФНБ увеличился на 2,1 трлн рублей. Курсовая и валютная переоценка сформировали почти 2,5 трлн, в то время как чистые продажи активов составили почти 400 млрд. Последнее было сделано с целью компенсации разрыва в нефтегазовых доходах от плана, заключается в статье.

5 мая на сайте Министерства финансов (Минфина) опубликовали информацию, согласно которой к началу мая текущего года объем денежных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) составил 12,47 трлн рублей. Этот показатель оказался равен 8,3% от прогнозируемого на 2023-й размера валового внутреннего продукта (ВВП) России.