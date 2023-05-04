Риелторы зафиксировали рост спроса на вторичное жилье в Москве

В апреле этого года число сделок со вторичным жильем в Москве вдвое превысило показатель апреля прошлого года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Аналитики компании отметили, что показатели за апрель уступили марту 2023 года 5%. Это риелторы объяснили ограниченностью выбора качественных объектов по выгодной цене.

В исследовании говорится, что в марте 2023 года количество сделок со вторичным жильем в Москве и выданных в их рамках авансов на 27% превысило показатель февраля и на 7% — март 2022 года, когда на рынке жилья Москвы наблюдался ажиотажный спрос.

Аналитики компании уточнили, что самые интересные с точки зрения цены варианты уже нашли своих покупателей. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке столицы по итогам апреля 2023 года составила 274,9 тыс. рублей, средняя стоимость квартиры в предложении — 14,26 млн рублей, сказали в компании.

Ранее РБК сообщило, что в начале мая по меньшей мере три крупных российских банка повысили ставки по ипотеке или планируют это сделать.