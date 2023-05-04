Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риелторы зафиксировали рост спроса на вторичное жилье в Москве

close
100%
Freepik.com

В апреле этого года число сделок со вторичным жильем в Москве вдвое превысило показатель апреля прошлого года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Аналитики компании отметили, что показатели за апрель уступили марту 2023 года 5%. Это риелторы объяснили ограниченностью выбора качественных объектов по выгодной цене.

В исследовании говорится, что в марте 2023 года количество сделок со вторичным жильем в Москве и выданных в их рамках авансов на 27% превысило показатель февраля и на 7% — март 2022 года, когда на рынке жилья Москвы наблюдался ажиотажный спрос.

Аналитики компании уточнили, что самые интересные с точки зрения цены варианты уже нашли своих покупателей. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке столицы по итогам апреля 2023 года составила 274,9 тыс. рублей, средняя стоимость квартиры в предложении — 14,26 млн рублей, сказали в компании.

Ранее РБК сообщило, что в начале мая по меньшей мере три крупных российских банка повысили ставки по ипотеке или планируют это сделать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях