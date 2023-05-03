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Профессор ВШЭ Коган: Китай продает облигации американского госдолга для скупки других бумаг

Профессор ВШЭ Коган объяснил продажу Китаем госдолга США скупкой агентских облигаций

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Китай распродает американские государственные облигации (US Treasuries) для того, чтобы купить больше агентских облигаций США. Об этом в своем Telegram-канале написал экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«В сообщениях об активной распродаже Китаем американских государственных облигаций СМИ зачастую некорректно интерпретируют ситуацию, подавая ее как попытку Пекина избавиться от ценных бумаг своего экономического противника. Картина становится другой, если посмотреть, на что Китай тратит вырученные средства», — отметил Коган.

По его словам, часть вырученных средств Китай может направить на поддержание курса юаня или покрытие дефицита бюджета. Однако больше всего, по итогам прошлого года, было направлено на покупку агентских облигаций США. Речь идет о том, что за год вложения в эти бумаги выросли на $55 млрд.

Он добавил, что с учетом рыночной переоценки, чистые покупки китайской стороны ценных бумаг в США достигли $122 млрд в 2022 году. То есть речь идет о вложениях в другой вид американского госдолга, который оказался выгоднее, чем обычные гособлигации.

16 декабря данные, опубликованные на сайте Минфина США, свидетельствовали, что объем вложений России в госбумаги США в октябре оказался немногим выше $2 млрд. При этом Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США еще с весны 2018 года. Тогда, в апреле 2018 года, их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а уже в мае — до $14,9 млрд.

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