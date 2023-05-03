ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран Европы

Еврокомиссия ввела временный запрет на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, передает НСН со ссылкой на заявление Брюсселя.

Мера будет действовать до 5 июня 2023 года. Пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза с Украины не будут свободно продаваться в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

«Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», - сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что указанные страны обязались отменить односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции.