Грузинская авиакомпания начала продавать билеты на рейсы в Москву с пересадкой в Ереване

Грузинский флагманский авиаперевозчик Georgian Airways стал продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Начали продавать билеты на этот рейс, как только была переименована «Авиакомпания Армения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты доступны на сайте перевозчика Georgian Airways и на портале Air Dilijans.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, как изменился спрос на перелеты в зарубежные страны. Доля поисков по зарубежным направлениям за последние десять дней составила 48%, показатель с начала месяца упал на 31,5%. Заметнее всего в октябре интерес снизился к Казахстану (доля направления сократилась на 47,5%), Израилю (-37%) и Грузии (-36%). Востребованность Катара стала ниже на 33%, Армении — на 24%, ОАЭ — на 22%, Туниса — на 12,5%, а доли поисковых запросов в Азербайджан и Турцию сократились на 9%.

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