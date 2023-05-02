ФАС: изменение тарифа на передачу электроэнергии не затронет граждан

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) рассказали агентству ТАСС, что изменение тарифа на передачу электроэнергии связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе и не затронет граждан.

«Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — пояснили представители службы.

Ранее стало известно, что правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года.

В соответствии с распоряжением, повышаются тарифы на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вступает в силу со дня официального опубликования.