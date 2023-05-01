Mash: в сети «Ашан» сняли с продаж символику Дня Победы

Telegram-канал Mash сообщает, что во французской сети гипермаркетов «Ашан» изъяли из продажи георгиевские ленты и другую атрибутику Дня Победы.

«Пожалуйста, в текущей ситуации очень важно следовать правилам компании: в этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — приводит Mash указание для работников сети в Липецкой области, которое, по заявлению канала, было опубликовано в рабочих чатах.

Канал также опубликовал запись звонка на горячую линию сети, там заявили, что в магазинах «Ашан» в Москве и Подмосковье не продаются ни пилотки, ни георгиевские ленты.

24 марта сообщалось, что торговая сеть «Ашан» продолжает работать в России и не планирует менять стратегию.

По данным Киевской школы экономики, после начала специальной военной операции о планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, но только 211 компаний действительно покинули российский рынок.