Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Mash: в сети «Ашан» сняли с продаж символику Дня Победы

Telegram-канал Mash сообщает, что во французской сети гипермаркетов «Ашан» изъяли из продажи георгиевские ленты и другую атрибутику Дня Победы.

«Пожалуйста, в текущей ситуации очень важно следовать правилам компании: в этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — приводит Mash указание для работников сети в Липецкой области, которое, по заявлению канала, было опубликовано в рабочих чатах.

Канал также опубликовал запись звонка на горячую линию сети, там заявили, что в магазинах «Ашан» в Москве и Подмосковье не продаются ни пилотки, ни георгиевские ленты.

24 марта сообщалось, что торговая сеть «Ашан» продолжает работать в России и не планирует менять стратегию.

По данным Киевской школы экономики, после начала специальной военной операции о планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, но только 211 компаний действительно покинули российский рынок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях