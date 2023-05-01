ЦБ России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

В России с 1 мая 2023 года повысились надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, говорится в официальном сообщении ЦБ.

По ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по ДДУ, коэффициенты будут зависеть от размера первоначального взноса.

Если взнос в 10-15% предусмотрен максимальный уровень надбавки — 1,5, минимальная надбавка 0,5 распространяется на кредиты с первоначальным взносом 20-30%.

Отмечается, что надбавка будет зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика. Он рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу клиента.

Центральный банк России 28 апреля поддержал распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья.

Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что выдача семейной ипотеки в России выросла на 70% в 2022 году.