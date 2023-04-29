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В ГД сообщили, что изучают возможность финансирования СВО за счет сверхбогатых граждан

Депутат Госдумы Щапов: для финансирования спецоперации можно увеличить налог на роскошь

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РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru заявил, что дополнительное финансирование спецоперации и армии при необходимости может осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов.

Он сообщил, что считает необходимым увеличить налог на роскошь.

«Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров», — сказал депутат, добавив, что все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы.

Депутат отметил, что государство обладает всеми возможностями для обеспечения военного сектора. Щапов подчеркнул, что если текущих доходов бюджета не хватит, можно будет привлечь средства ФНБ (Фонда национального благосостояния России) и госзаймы. По его словам, при необходимости, сперва следует использовать потенциал этих инструментов, а потом вносить какие-либо изменения в налоговую сферу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что оборонно-промышленный комплекс России справляется с нагрузкой на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине.

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