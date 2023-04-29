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Россиянам рассказали об изменении порядка доставки пенсий с 1 мая

Член ОП Виноградов: с 1 мая только «Почта России» будет доставлять пенсии наличными

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Depositphotos

С 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России», рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты (ОП), декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Отмечается, что до этой даты получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», через почтальона, или в кассах финансово-кредитных учреждений.

Однако с 1 мая закон устанавливает право «Почты России» доставлять пенсии наличными, отмечает Виноградов.

Он добавил, что это сделано для того, чтобы исключить из процесса доставки средств недобросовестных субъектов, которые допускали задержки выплат.

Ранее россиянам рассказали о правилах выплаты пенсий перед праздниками.

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