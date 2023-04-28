Sabah: Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Нас волнует предложение Турции», — сказал российский президент в ответ на предложение Эрдогана о продлении зерновой сделки.

Накануне стало известно, что Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры. Уточнялось, что турецкий президент поблагодарил российского коллегу за вклад в строительство АЭС «Аккую» в Турции. Также главы государств обсудили реализацию зерновой сделки и конфликт на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявлял, что зерновая сделка не выполнена и текущие условия складываются не в пользу ее продления.

До этого глава МИД России Сергей Лавров говорил, что переданное генсеком ООН Антониу Гутерришем письмо с идеями по зерновой сделке требует изучения, но Россия «не видит желания Запада ее по-настоящему выполнять».