Путин: РФ и Турция намерены еще больше развивать экономические и торговые отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция намерены еще больше развивать экономические и торговые отношения между двумя странами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первой турецкой атомной электростанции «Аккую», в которой также принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Также российский лидер заявил, что с запуском газового хаба в Турции торговый оборот между двумя государствами продолжит расти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Анкарой не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство.

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