В Госдуме предложили ввести допвыплаты для детей участников СВО, не посещающих детсады

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести дополнительные выплаты для детей участников специальной военной операции, не посещающих детские сады из-за отсутствия в них свободных мест. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сумма выплаты может зависеть от платы за присмотр и уход в детсаду или другой дошкольной организации в российских регионах.

Лантратова подчеркнула, что семьи участников СВО нуждаются в особом внимании. Депутат напомнила, что в настоящее время некоторые категории россиян в первую очередь получают места в детсадах. Однако известны случаи, когда несвоевременно обеспечивали местами детей участников СВО.

Парламентарий добавила, что в ряде регионов РФ зафиксирован положительный опыт введения данной выплаты, однако важно обеспечить такими гарантиями всех семей участников СВО вне зависимости от места их проживания.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака выровнять денежное довольствие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.