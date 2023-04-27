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Промпроизводство в России подросло на 1,2% впервые за год

Росстат подтвердил показатели роста индустриального выпуска впервые за год

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В марте 2023 года промпроизводство в России впервые за год подросло на 1,2% на фоне положительной динамики показателей с начала года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

В марте 2023 года в годовом выражении промпроизводство впервые показало позитивную динамику на уровне 1,2%, а по сравнению с февралем, исключая сезонность, его рост составил 1,3% против 0,6% месяцем ранее. При этом такое ускоренное увеличение выпуска вряд ли можно назвать неожиданным: опережающие индикаторы состояния промышленности в январе—апреле 2023 года указывали на улучшение настроений в секторе.

В публикации отметили, что серьезный рост выпуска был отмечен в производстве металлических изделий, компьютеров, оптики и электроники. В этом секторе прирост составил от 20 до 30%. Выпуск спецодежды вырос в 2,1 раза, а производство прочих готовых металлических изделий поднялось на 57,5%.

Эксперты рынка посчитали, что промышленность в марте приятно удивила. Однако картина складывается не настолько радужно, если убрать из статистики показатели оборонных и смежных ей секторов. Однако в целом наблюдается хорошая динамика, так как ранее отрицательные показатели производства постепенно выходят в положительное значение.

25 апреля РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Яков и партнеры» писал, что более половины опрошенных менеджеров российских горно-металлургических компаний ожидают технологического разрыва с компаниями из западных стран через 4–5 лет. Главной причиной грядущего отставания станут сложности с поставками оборудования на фоне действия международных санкций.

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