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«Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

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100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская нефтяная компания «Татнефть» 26 апреля приобрела долю в 100% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $336 млн. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение турецкого энергетического холдинга Dogan, который владел 50% в этой компании.

Компанию Aytemiz создали в 1963 году. В 2009 году название поменяли на Aytemiz Akaryakit. В 2015 году предприятия вошло в состав холдинга Dogan. В распоряжении предприятия находятся 10 точек снабжения топливом и заправочных терминалов емкостью 250 тыс. кубометров в различных районах республики.

Aytemiz Akaryakit занимает 56-е место в топ-500 крупнейших компаний Турции.

Во второй половине марта «Татнефть» стала владельцем 100% долей завода по изготовлению шин финской компании Nokian Tyres, расположенного в городе Всеволожск Ленинградской области.

В конце декабря 2022 года агентство РИА Новости написало, что на Украине арестовали активы российских энергетических компаний «Татнефть» и VS Energy для повышения энергонезависимости страны.

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