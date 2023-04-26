Польша не откажется от запрета на импорт зерна с Украины

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года. Об этом он сказал в интервью радиостанции Zet.

Министр подчеркнул, что запрет на импорт определенных украинских товаров, в том числе и зерна, будет сохраняться до конца года, если только ЕС не примет новых решений на европейском уровне. Буда особо отметил, что польские власти не собираются снимать ограничения в июне, так как в этом случае после сбора урожая зерно с Украины массово хлынет на рынок Польши.

Польский министр указал, что для Варшавы приоритетом является благополучие аграрного сектора страны, а не позиция ЕС по данному вопросу.

«Мы не отменим наши ограничения до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы будем придерживаться наших решений до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», — заявил Буда.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт не откажется от запрета на импорт сельхозпродукции с Украины и продолжит переговоры по данному вопросу с Еврокомиссией.