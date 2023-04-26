Новак сообщил, что Россия перенаправила в страны Азии 20% поставлявшейся в Европу нефти

Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, прежде поставляемой в Европу. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые», написало агентство ТАСС.

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны», — сказал Новак.

По словам заместителя председателя правительства, Россия сократила на треть объем поставок газа в Евросоюз (ЕС). Часть этого экспорта также перенаправили в Азию. В том числе поставки топлива в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» нарастили примерно на 50% по итогам 2022 года.

Как добавил вице-премьер, в прошлом году Россия заключила договоры о поставках энергоресурсов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

Накануне глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов заявил, что основной объем российской нефти в 2022 году перевозили суда недружественных стран.