Финансист Ахмадеев назвал категории граждан, которые попадают под налог на вклады

Налог на доход с вкладов по итогам 2023 года заплатят не все категории граждан. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«С 1 января порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках был изменен. За текущий календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в России, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года», — отметил Ахмадеев.

По его словам, например, у гражданина на 1 января был открыт депозит на 1,4 млн рублей. Весь год максимальный размер ставки ЦБ был на уровне 7,5%. Необлагаемый налогом минимум составляет 75 тыс. рублей, а начисленные проценты на депозит – 140 тыс. рублей. Из процентов на депозит вычитается необлагаемый налогом минимум, полученный результат умножается на 13% налог. По итогу выходит налог на 8450 рублей.

Он добавил, что налоговые органы самостоятельно рассчитают размер налогов по итогам 20232 года на основе сведений, полученных от банков. После чего физлицо получит уведомление по уплате НДФЛ.

14 марта газета «Известия» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) писала, что со следующего года российские вкладчики смогут удаленно получать возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии и банкротства их банка.