Матвиенко: принудительная передача лицензии на производство зарубежных лекарств оправдана

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает оправданной принудительную передачу Российской Федерации лицензии на производство иностранных препаратов в случае ухода фармацевтических компаний с российского рынка, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что российские власти должны делать все, чтобы сохранить здоровье людей и обеспечить их необходимыми лекарствами.

Матвиенко отметила, что Россия не занимается рейдерским захватом и не выводит зарубежные компании с рынка. Они же принимают решения об уходе с российского рынка и оставляют людей без необходимых препаратов по давлением, поэтому РФ имеет «моральное право поступить, как необходимо» в этом вопросе.

Принудительное лицензирование – это мера, разрешающая местной компании производить запатентованное лекарство без согласия собственника оригинального патента.

Весной прошлого года ряд крупных международных фармкомпаний, в частности MSD, Pfizer, Sanofi, Roche и GSK, объявили о приостановке новых клинических испытаний в России и прекращении набора пациентов на текущие исследования после начала боевых действий на Украине.