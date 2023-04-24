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Правительство России предложило вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты

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Depositphotos

Российский кабмин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, который выводит из-под действующего на сегодняшний день нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенные в рамках долевого строительства. Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента.

Этот налог отменили в России в 2010 году. В настоящее время НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения.

Инициатор принятия поправок — Минфин России — предложил добавить еще одно исключение — апартаменты, предназначенные для временного проживания, не позволяющие регистрироваться в этой недвижимости.

Во второй половине июня 2022 года газета Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) написала, что в правительстве на тот момент рассматривали возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду с 6% до 4% при оформлении статуса самозанятого.

В первой половине марта газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков агентства недвижимости VSN Realty сообщила о росте объема предложения апартаментов в Москве более чем в 2,2 раза по итогам 2022 года.

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