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МИД Сирии требует от США компенсации за незаконный вывоз нефти

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Omar Sanadiki/Reuters

МИД Сирии опубликовал заявление, в котором призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению ее природных богатств Соединенными Штатами, а также связанными с ними военизированными формированиями, передает ТАСС.

«Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны», — говорится в заявлении ведомства.

В документе подчеркивается, что «разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведет к обнищанию и страданию граждан».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что все цели присутствия американских войск в Сирии, о которых заявляет Вашингтон, несостоятельны.

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