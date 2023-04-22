Правительство России направит в регионы до 8 млрд рублей на создание модульных отелей

Российское правительство в этом и следующем году направит регионам до 8 млрд руб. на создание модульных отелей. Об этом заявил заместитель премьер-министра России Дмитрия Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калмыкию, сообщила пресс-служба кабмина.

«В 2023-2024 годах правительство России направит регионам до 8 млрд руб. на эти цели, включая новые территории. Это позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды», — сказал Чернышенко.

Глава республики Бату Хасиков отметил, в свою очередь, что на сегодняшний день в Калмыкии построили пять глэмпингов, и предприниматели при помощи господдержки в виде грантов создали модульные отели.

На прошлой неделе пресс-служба Корпорации МСП рассказала, что на Сахалине при финансовой поддержки банка ВТБ построят апарт-отель для семейного отдыха.

В первой половине апреля пресс-служба правительства сообщила о выделении средств для субсидирования бюджетов регионов страны для строительства модульных отелей в рамках программы «Развитие туризма».