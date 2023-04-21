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Винодельческий проект бывшего владельца «Магнита» Галицкого в 2022 году утроил выручку

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Depositphotos

Компания бывшего владельца сети розничных магазинов «Магнит» Сергея Галицкого по выращиванию винограда и производству вина в Краснодарском крае — ООО «Русский терруар» — отчиталась об увеличении объема выручки по итогам 2022 года в 3,2 раза относительно показателя 2021 года. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные отчетности компании.

Выручка предприятия достигла 86,26 млн руб. в прошлом году, что стало наилучшим результатом за все время работы организации — с 2016 года.

Чистый убыток ООО «Русский терруар» снизился в 4,3 раза и составил 9,88 млн руб. Объемы производства компания не раскрыла.

В компании также рассказали о планах введения в эксплуатацию в 2023 году винного склада в Крымском районе Краснодарского края.

Во второй половине февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роскачества написала, что российские виноделы нарастили объем производства игристых вин категории брют на 42%, до 6,1 млн дал в 2022 году относительно показателя за 2021 год.

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